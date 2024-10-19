科學家培育出耐熱浪珊瑚

中評社北京10月19日電／據科技日報報導，據最新一期《自然·通訊》雜誌，澳大利亞紐卡斯爾大學科學家首次培育出了耐熱性更強的珊瑚，將使珊瑚能夠抵禦日益頻繁的海洋熱浪。



海洋熱浪已引發大範圍珊瑚白化和死亡，導致全球珊瑚礁數量顯著減少。研究人員希望，培育耐熱性更強的珊瑚以幫助這些至關重要的生態系統適應不斷變暖的海洋。



該研究重點關注了兩項育種實驗，旨在提高珊瑚暴露於短期和長期高溫環境的耐受性。其中一項實驗將珊瑚暴露於為期10天、強度極高的熱浪中，溫度上升3.5℃；另一項實驗則模擬了強度較低但持續時間更長（一個月）的熱浪，溫度上升2.5℃。這些條件反映了自然海洋熱浪的情況。



在兩項實驗中，針對高溫耐受性進行培育的珊瑚，其後代表現均優於來自耐熱性較差的親本群體的後代，這表明選擇性育種即使僅在一代內也能提高耐熱性。這一改善結果相當於在一周內將耐受性提高了約1℃。研究人員稱，這是一個可貴的進步，但如果氣候變化持續不減，這一改善可能不足以跟上預計的海洋溫度上升速度。



研究人員表示，選擇性育種可能是增強珊瑚種群恢復能力的有力工具，但並不是萬能的解決方案，仍存在諸多挑戰。例如，需要引入多少選擇性育種的珊瑚到野生種群中，才能產生顯著影響；如何確保在將這些珊瑚放入野外時，其優良性狀不會被稀釋等。