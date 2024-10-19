歐“月光計劃”擬打造月球衛星星座

中評社北京10月19日電／據科技日報報導，想象一下，不久的將來在月球上進行衛星導航、視頻會議和文件共享時，能和在地球上一樣流暢自如。據歐洲空間局網站16日報導，這正是歐洲空間局最新推出的“月光計劃”的願景。該計劃旨在建立歐洲首個專為月球通信和導航服務的衛星星座，標誌著歐洲向可持續月球探索和月球通信邁出了重要一步。



歐洲空間局局長約瑟夫·阿施巴赫爾15日與空間通信公司簽署了價值1.26億歐元的合同，拉開了“月光計劃”的序幕。空間通信公司由一個歐洲財團領導，該財團匯聚了英國薩裡衛星技術公司、法國泰雷茲阿萊尼亞宇航公司、西班牙衛星公司等電信衛星運營商。



據法國《費加羅報》日前報導，自2022年以來進行的初步研究表明，環月衛星星座在技術層面完全可行。“月光計劃”目前已獲得9個歐洲空間局成員國的批准，總成本約為5億歐元。



“月光”星座將由1顆1噸重的通信衛星和4顆導航定位衛星組成。導航衛星每顆重350—400公斤，以伽利略衛星導航系統技術為基礎。這些衛星發射升空後，太空拖船會將其從地球軌道拖曳至月球軌道。該衛星星座將通過3個專用地面站與地球保持聯繫，從而構建一個跨越40萬公里的數據傳輸網絡。值得一提的是，這些衛星將優先覆蓋月球南極地區。



據悉，“月光”星座的“排頭兵”是名為“月球探路者”的通信中繼衛星，其將於2026年開始運行。2029年，“月光”星座將開始提供首批服務。隨著另外3顆“伽利略”月球衛星升空，“月光”星座將於2030年全面投入運行。



歐洲空間局表示，“月光”星座將助力實現精確的自主著陸和表面移動，同時推動地球和月球之間高速、低延遲通信和數據傳輸。此外，“月光”系統還將幫助科學家在月球條件下測試儀器和設施的性能，為更深廣的宇宙探索作出貢獻。他們也希望從“月光計劃”中汲取技術和經驗，為未來火星通信和導航基礎設施建設奠定基礎。