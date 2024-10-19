木黴菌劑讓鹽碱地水稻畝產超千斤

中評社北京10月19日電／據科技日報報導，10月17日，記者從南京農業大學獲悉，在吉林省白城市鎮賚縣建平鄉的南京農業大學蘇打型鹽碱地綜合改良利用示範基地，首年改良水稻畝產達到548.6公斤。這創造了鎮賚縣新開重度鹽碱水田規模化改良首年產量新紀錄。



近年來，中國工程院院士沈其榮帶領團隊聯合吉林協聯生物科技有限公司，利用公司副產品檸檬酸硫石膏和檸檬酸降碱劑，結合當地豐富的秸秆資源做成“潔淨的有機肥”，改良重度蘇打型鹽碱地。同時，在水稻育苗時，他們特別添加了團隊研發的哈茨木黴菌劑，實現了“壯苗保一生”。



自2009年起，沈其榮帶領團隊潛心研發，創新了木黴固體菌種大規模、低成本發酵技術工藝，攻克了影響木黴菌株NJAU4742固體產孢的關鍵因子，與來源豐富的秸秆類堆肥進行配伍，創制出多款能投入產業化的生物制劑和生物肥料產品。



沈其榮介紹，與芽孢杆菌類相關產品比較，哈茨木黴菌劑更能促進作物的根系生長，幫助作物在嚴苛的自然條件下存活，並有效提高作物品質。



這次試驗觀摩中，專家們在參觀綜合改良後的旱田玉米種植基地後發現，碱斑面積減少80%，玉米長勢喜人、杆高莖粗、籽粒飽滿，產量比對照田接近翻倍。



針對旱田土壤，科研團隊在改良鹽碱地土壤狀況的同時，使用哈茨木黴菌劑在玉米萌芽期間，隨提苗水一同滴灌至玉米根際，發揮木黴強效促根作用。



吉林協聯生物科技有限公司總經理王立軍表示，該成果說明了哈茨木黴菌劑在中重度鹽碱地上具有促進作物根系發育的作用，從而提高耐鹽閾值，實現了重度鹽碱地的邊改良邊利用。