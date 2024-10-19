平衡經濟、功能價值　央企發力戰略新興產業

中評社北京10月19日電／據人民網報導，今年以來，國資央企在戰略性新興產業的投資力度持續加大。



國新發展探索戰略性新興產業直接投資的“工具箱”，協同中國鐵塔、中國能建、中國電裝、中國商飛、國藥集團、鞍鋼集團等央企打造現代化產業體系建設和傳統產業轉型升級的新引擎，並已在新能源、集成電路、綠色環保、生物技術等戰略性新興產業投資20個項目、投資金額超500億元。



中國化學天辰公司推動創新鏈和產業鏈深度融合，以自主技術產業化轉化推動新材料產業發展，並設置戰新產業管理部，加快培育壯大戰略性新興產業，形成三大新材料基地，並在去年將戰略性新興產業的營收占比提升至43.97%。



業內人士認為，戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，加快投資布局戰略性新興產業是增強核心功能的要求，事關國資央企如何更好地發揮科技創新作用，實現產業引領功能。央企集中力量加快布局和發展戰略性新興產業，是央企優化資源配置、實現產業升級和提高核心競爭力的重要途徑。



國務院國資委數據顯示，今年前7個月，中央企業在戰略性新興產業的投資力度持續加大，完成投資超過1萬億元，同比增長24%，占央企總投資的38%。據悉，這些投資主要投向新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技等領域。



“可以從功能價值與經濟價值兩個維度來審視央企投資布局戰略性新興產業。”中國企業改革與發展研究會研究員吳剛梁向記者表示，投資布局戰略性新興產業並非財政補貼行為，因此央企可以追求合理的投資回報率，實現國有資產保值增值。這就要求央企避免一哄而上、盲目投資、重復建設的現象，在項目盡調、論證、風控過程以及募投管退等方面與市場實現接軌，提升投資質量和產出效率，以提高戰略性新興產業投資的經濟價值。



吳剛梁認為，不少戰略性新興產業的投資項目具有“投早、投小、投硬科技”的特點，項目周期長，不確定性大，存在一定的“戰略虧損期”。因此，在評價經濟價值的時候，既要看項目的短期經濟效益，也要看長期效益；既要看個別項目的盈虧情況，也要看戰新項目投資的整體績效。與之相配套，央企要實施差異化、長周期的考核評價和中長期激勵機制，細化各種場景下的盡職免責和容錯機制，算好全局賬、長遠賬。



“平衡經濟價值與功能價值，本質上是央企如何兼顧經濟責任、政治責任與社會責任。”吳剛梁表示，實踐中，經濟責任比較容易考核與評價。但是，政治責任、社會責任等功能價值考核不容易量化。因此，當前需要加快探索建立功能價值的評價體系，特別是戰略性新興產業投資項目對科技創新、轉型升級、產業鏈帶動效應，以及當地招商引資、經濟增長、國有資本布局優化等方面的影響與作用，應該得到全面合理的反映，以更加客觀地體現央企布局與發展戰略性新興產業的功能、成果。