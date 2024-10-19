中評社北京10月19日電／據光明日報報導，10月18日，以“信任和信心——共商金融開放合作 共享經濟穩定發展”為主題的2024金融街論壇年會在京開幕。作為國家開放發展的重要平台，2024金融街論壇年會以交流凝聚智慧、以對話形成共識、以合作創造機遇、以開放實現雙贏，堅定發展信心，共同創造能夠有效賦能產業發展、持續激發經濟活力的高效金融體系。



中共中央政治局委員、北京市委書記尹力表示，北京是國際金融投資的重要目的地。面向未來，北京將加快建設充滿活力的現代金融體系，全面提升服務國家金融管理功能的水平。著力完善金融服務設施體系，服務國家重要金融平台建設，支持國際金融設施在京布局。構建有利於創新的金融市場體系，打造充滿活力的金融發展生態，擴大金融領域制度型開放，加強國際金融交往與合作，維護安全穩定的金融環境，完善金融監管體系，加強金融法治環境建設，守牢金融安全底線。



中國人民銀行行長潘功勝表示，按照中央部署，近期中國人民銀行已推動降准降息、四項房地產金融政策、兩項支持資本市場穩定發展政策工具落地，較好提振市場信心。中國人民銀行將進一步健全貨幣政策框架，著力增強金融支持科技創新的能力、強度和水平，健全宏觀審慎政策框架和系統性金融風險防範處置機制，穩步推進金融服務業和金融市場制度型開放，促進貿易和投融資便利化，穩慎扎實推進人民幣國際化，促進中國和全球經濟平衡、可持續發展。



國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，當前，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進。金融監管總局將認真落實一攬子增量政策，引導金融機構持續加大金融供給、不斷優化資源配置，加快暢通資金循環，全力支持經濟回升向好。更好發揮銀行主力軍作用，聚焦重點領域和薄弱環節，加大金融支持力度，服務擴大有效需求。統籌發展與安全，精準規範執法，守牢金融風險底線，推動銀行業保險業可持續發展，營造良好金融環境。



中國證券監督管理委員會主席吳清表示，將按照新“國九條”部署，緊緊圍繞資本市場高質量發展，有效發揮資本市場功能，更好服務經濟社會發展大局。以支持優質創新企業為重點，進一步支持新質生產力發展壯大。堅持市場化、法治化方向，進一步塑造良好市場生態，切實維護市場“三公”。



新華通訊社社長傅華表示，當前中國經濟正處在爬坡過坎的緊要時期，深化信任、提振信心尤為重要，既需要經濟金融主管部門持續釋放增量政策的“硬舉措”，也需要新聞輿論機構大力營造積極有利的“軟環境”。新華社將全力唱響經濟發展“主旋律”，不斷凝聚信任、振奮信心，為以金融高質量發展全面推進中國式現代化貢獻新的更大力量。

