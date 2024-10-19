2024世界智能網聯汽車大會在京開幕

中評社北京10月19日電／據光明日報報導，移動酷炫KTV、陸空一體式飛行汽車、充電10分鐘可補能600km的電池……10月17日，以“協同並進 智行未來——共享智能網聯汽車發展新機遇”為主題的2024世界智能網聯汽車大會在北京經濟技術開發區（北京亦莊）開幕。眾多國際國內首創新產品新技術亮相大會。



走進會場，一款沒有儀表板、方向盤、制動踏板等設備，車身與輪胎融為一體的概念車Q－Bic前圍滿了觀眾。另一邊，全車窗PHUD（全景式抬頭顯示）產品把汽車的前擋風玻璃變成一整塊透明屏幕，主駕前方顯示駕駛輔助信息，副駕前的屏幕則可滿足資訊獲取、娛樂購物、視頻電話等需求。



事實上，在北京亦莊，自動駕駛早已走進市民日常生活，乘坐智能網聯乘用車出行、網購商品由無人配送車送達小區、無人清掃車將道路打掃乾淨、在園區無人零售車買一份早點、化身安全“宣傳員”的無人巡邏車等八大場景已實現全覆蓋，而這些場景的實現離不開北京市高級別自動駕駛示範區的持續建設。



“北京市高級別自動駕駛示範區建設3.0階段建設，在2.0基礎上進一步擴大建設範圍、拓展應用場景，支持自動駕駛車輛大規模部署，已覆蓋通州區和順義區核心區域。目前，主體建設工程已經完成，正在進行後期的收尾和調試。”北京車網科技發展有限公司路側研究部部長陳瀚介紹，“建設完成後，可以服務兩區市民的日常出行和城市治理，提升通州副中心、首都機場、新國展區域的重大活動服務保障能力。”



作為大會的舉辦地，北京經濟技術開發區已成為我國自動駕駛產業創新高地。北京經濟技術開發區有關負責人介紹，北京亦莊集聚智能網聯汽車企業120餘家，在汽車設計、製造和芯片、智能座艙、智能底盤等關鍵核心零部件研發製造領域的創新能力國內領先。