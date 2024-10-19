世界看好中國增量政策的經濟牽引力

中評社北京10月19日電／據新華社報導，世界經濟艱難復甦之際，全球第二大經濟體在宏觀經濟政策上如何發力，備受市場矚目。面對不斷變化的新形勢，中國政府近段時間加快部署落實一攬子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好，持續釋放政策效能，為當前中國經濟注入新的生機與活力。



當前，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。2024年前三季度，中國國內生產總值同比增長4.8%，展現出穩健的基本面。與此同時，經濟發展面臨的內外部環境更加錯綜複雜，國際上主要經濟體增長動能弱、債務負擔重，國際市場波動明顯，全球貿易保護加劇，不確定不穩定因素增多。在此背景下，中國政府緊扣新形勢出台了一系列有針對性的政策措施，以解決國內有效需求仍然不足、部分行業企業生產經營困難較多、重點領域風險隱患仍然較大、民生保障仍有短板等問題。



當日，2024中國國際消費電子博覽會在青島國際會展中心開幕。本次電博會以“綠色領航 數鏈未來”為主題，覆蓋智慧家庭、人工智能、軟件信息、智慧出行、低空經濟等多個領域，匯聚眾多全球消費電子行業品牌企業和前沿技術。新華社記者 李紫恒 攝



今年以來，中國政府推出的一系列穩增長政策助力經濟穩中有進，新質生產力加快形成，高質量發展深入推進，政策效能轉化為經濟增長動能的積極勢頭日漸顯現。特別是9月下旬以來，一攬子增量政策統籌財政、金融、消費、投資、房地產、股市、就業、民生等各領域，打出了一套兼具問題導向與目標導向、兼顧短期效果與長遠布局的“組合拳”，正在有效帶動市場主體的活躍度，拉動投資消費，“超預期”成為多份國際市場研究報告的高頻詞。西班牙《國家報》刊文指出，這是近年來中國力度最大的經濟調控措施，表明中國正在努力實現全年經濟增長5%左右的預期目標。



一攬子增量政策涉及“兩重”“兩新”、基建補短板、新型城鎮化、養老育兒經濟等領域，場景覆蓋全面，有利於通過打通當前經濟發展和民生就業的淤塞點提高資產質量，被國際市場解讀為中國經濟政策思路的進一步創新與突破。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，這些政策指引覆蓋了大部分需要發力的方向。摩根資產管理認為，除了已經規劃較高規模的財政支出，中國還為未來的財政政策加力保留了空間，展現出政府財政政策的積極面。



政策效能持續釋放為經濟增長提供了重要支撐，中國政府的政策決心也極大提振了外界對中國經濟的信心。從去年中央經濟工作會議提出“積極的財政政策要適度加力、提質增效”“穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效”，到今年7月中央政治局會議提出“宏觀政策要持續用力、更加給力”，再到近期加快部署落實一攬子增量政策以期“力爭年內見到更多實效”，中國經濟政策始終保持科學性和針對性，體現了“有為政府”這一中國特色社會主義經濟的體制優勢。瑞士Infosperber網站刊文表示，“中國特色”經濟注重具有長期回報的戰略優勢，這些將決定中國經濟的未來。



中國經濟基本盤穩固，政策穩定、持續、可預期，創新驅動供給側改革的增長潛力不斷釋放，開放合作帶來的機遇持續增加……這些中國經濟的“硬資產”依舊堅挺，成為推動經濟長期向好的關鍵支撐。當前，貿易保護主義抬頭，地緣政治形勢複雜，世界經濟復甦乏力。據國際貨幣基金組織最新預測，今年全球經濟增長3.2%，低於去年。在此背景下，中國政策的持續推出和系統落實、中國經濟顯示出“穩”和“進”的向好態勢，無疑為全球經濟復甦帶來暖意。近期高盛上調對中國經濟增速的預期，瑞銀集團、摩根大通等國際知名投行密集上調中國資產的目標價。英國M＆G投資管理公司投資組合經理維卡斯·帕爾沙德表示，由於看好中國股票的上漲空間和配置價值，今年他管理的基金向中國市場的投入超過了其他主要市場。



隨著一個個積極信號不斷出現，市場預期不斷改善，中國對實現全年經濟社會發展目標任務充滿信心，對保持經濟社會持續平穩健康發展充滿信心。這樣的信心，正為中國高質量發展和世界經濟增長注入更多動力。