《中法建交六十周年》紀念郵票在法國發行

中評社北京10月19日電／據新華社報導，為慶祝中法建交60周年暨中法文化旅遊年，由中法兩國聯合發行的《中法建交六十周年》紀念郵票首發儀式18日在巴黎舉行。



在法國發行的《中法建交六十周年》紀念郵票共兩款，預計分別發行42.3萬枚。其中一款面值1.29歐元，票面圖案是中國的泰山；另一款面值1.96歐元，票面圖案是法國的聖米歇爾山。當天發售的還包括首日封、明信片等相關郵品。同日，這一紀念郵票在中國發行，兩款面值均為1.2元人民幣。



中國泰山和法國聖米歇爾山均名列《世界遺產名錄》。泰山所在的泰安市與聖米歇爾山市於1997年締結為友好城市，泰山和聖米歇爾山亦於2022年締結為友好山關係。作為《中法建交六十周年》紀念郵票的設計者，中國藝術家王玉良和法國藝術家桑德里娜·尚博分別以國畫淡彩和鋼筆淡彩的表現方式，展現兩處名勝的雄渾大氣，演繹自然景觀與建築藝術的恢弘交響。



中國駐法國大使館臨時代辦陳棟在發行儀式上表示，泰山和聖米歇爾山地處亞歐大陸兩端，雖相隔萬里，但承載的文化意涵相映成輝，恰如中法代表的兩大文明。紀念郵票首發儀式是雙年框架下又一標誌性活動，不僅是兩國集郵愛好者的盛事，更是中法關係守正創新、繼往開來的重要象徵。



法國郵政集團歐洲與國際關係部門負責人讓－保羅·福塞維爾在現場對記者說，法中兩國之間郵件、物流往來密切，希望紀念郵票繼續擔任法中兩國人民友誼、企業合作的見證者。



2014年，中國郵政和法國郵政曾聯合發行以南京秦淮河和巴黎塞納河為內容的《中法建交五十周年》紀念郵票，此次系雙方再度攜手。