王毅同英國外交發展大臣拉米會談

中評社北京10月19日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅18日在京同英國外交發展大臣拉米舉行會談。



王毅說，今年8月，習近平主席同斯塔默首相通話，就增進接觸、深化合作達成重要共識。中方同意全面恢復兩國各領域對話合作機制，積極開展貿易、金融、綠色發展等領域互利合作。



拉米說，英國政府致力於以連貫、相互尊重、符合雙方長期利益的方式，加強同中國對話合作，有效管控分歧。



雙方就烏克蘭危機、巴以衝突、緬甸局勢等國際和地區熱點問題交換意見。