把握交通設備更新政策機遇

中評社北京10月19日電／據經濟日報報導，交通運輸大規模設備更新，推動了老舊設備向高端、智能、綠色方向升級，能夠顯著提升供給體系質量效益。應強化政策支持，形成推進合力。



當前，交通運輸等重點領域設備更新工作取得積極進展，對穩增長、促轉型的作用不斷顯現。機器設備是現代化產業體系的“骨架”，開展交通運輸設備大規模更新改造，對促進產業升級、發展新質生產力具有重要意義。



今年1月份至8月份，城市公交車電氣化替代、老舊營運貨車更新、老舊營運船舶更新數量大幅增長；全國報廢汽車回收量為421萬輛，同比增長42.4%，已達到去年全年報廢量的90%以上。多地出台細化方案和政策措施，積極推進交通運輸大規模設備更新。例如，北京市城市軌道交通1號線、5號線、10號線更新改造工程正加速推進，以消除設備故障隱患，實現穩定高效運營；上海市及時更換性能衰減超過20%的公交動力電池，年均更新公交車電池500套；天津市到2025年高速公路服務區新能源汽車充電樁覆蓋率將達到100%，交通運輸的綜合服務能力顯著提升。



為推動交通運輸大規模設備穩步更新，國家出台了一系列相關政策。今年6月初，交通運輸部等13部門印發了《交通運輸大規模設備更新行動方案》，提出城市公交車電動化替代、物流設施設備更新改造等七大行動。此後，交通運輸部聯合相關部門出台《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》《交通運輸老舊營運船舶報廢更新補貼實施細則》和《關於實施老舊營運貨車報廢更新的通知》等，明確了補貼範圍和標準，補貼申報、審核和發放等內容，行業需求加速釋放，交通運輸設備更新迎來重大政策機遇，交通運輸領域智能化、綠色化升級步伐加快。



交通運輸大規模設備更新，推動了老舊設備向高端、智能、綠色方向升級，能夠顯著提升供給體系質量效益。不過，補貼政策不精準、行業標準不統一、關鍵技術尚未突破、企業實施設備更新動力不足等問題也亟待解決。應進一步健全體制機制、促進產業深度轉型升級、激發行業對設備更新的積極性，形成推動交通運輸大規模設備更新的強大合力。

