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伊朗最高領袖哈梅內伊：哈馬斯將繼續存在
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2024-10-19 15:27:26
中評社香港10月19日電／伊朗最高領袖哈梅內伊表示，儘管哈馬斯領導人辛瓦爾死亡，但哈馬斯仍然存在，並將繼續存在。
香港電台報導，哈梅內伊在一份聲明表示，辛瓦爾被殺對於抵抗軸心來說無疑是痛苦的，但這條戰線並沒有隨著傑出人物的犧牲而停止前進。
伊朗所支持的抵抗軸心包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨以及中東地區襲擊以色列的其他武裝組織。
哈馬斯旗下武裝派別表明，不會因為辛瓦爾被殺而退縮，抵抗行動將繼續升級，又透露很快會開會選出新領導人。
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