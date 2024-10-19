韓正將出席印尼總統就職儀式並訪問印尼文萊

中評社北京10月19日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧18日宣布：應印度尼西亞政府邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席10月20日在雅加達舉行的普拉博沃總統就職儀式，並於10月19日至21日訪問印尼。



應文萊政府邀請，國家副主席韓正將於10月21日至23日訪問文萊。