王毅同英國外交發展大臣拉米會談

中評社北京10月19日電／10月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同英國外交發展大臣拉米舉行會談。



新華社報導，王毅表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應當成為以聯合國為核心的國際秩序的維護者、應對全球性挑戰的合作者、實現國家發展的同行者。今年8月，習近平主席同斯塔默首相通話，就兩國增進接觸、深化合作達成重要共識，提振了雙邊合作信心。中方願同英方一道，以兩國領導人共識為引領，堅持相互理解尊重，堅持把開放合作作為主基調，深化戰略溝通，促進務實合作，推動中英關係進入穩定發展的新階段。



王毅說，最近一部叫做《里斯本丸沉沒》的紀錄電影講述了二戰期間中國漁民奮勇救助英軍俘虜的故事，讓人們得以重溫中英並肩作戰抗擊法西斯的共同記憶。中英關係從歷史中走來，現在站在新的起點上。英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對華關係，中方對此積極評價，因為這符合兩國關係的歷史邏輯和現實需要，符合兩國人民的根本利益，符合歷史潮流和國際大勢。台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則。雙方應相互尊重彼此關切，在平等相待基礎上加強對話，增進瞭解，為交流合作營造氛圍。中方同意全面恢復兩國各領域對話合作機制，積極開展貿易、金融、綠色發展、科技、衞生、教育人文等領域互利合作。世界正面臨前所未有挑戰，大國競爭不應成為這個時代的底色。中方願同包括英國在內的各國一道，加強對話合作，共擔國際責任，堅持真正的多邊主義，切實促進國際公平正義和開放發展。



拉米表示，英國政府致力於以連貫、相互尊重、符合雙方長期利益的方式，加強同中國對話合作，有效管控分歧。英方在台灣問題上恪守建交時的承諾，並將長期堅持。英中有著廣泛共同利益，兩國間不應該有什麼“鐵幕”。英方期待同中方加強高層及各級別交往對話，擴大氣候變化、能源、環保、科技、經貿、投資、國際發展等領域合作，開啟英中伙伴關係強勁發展的新征程。英中同為聯合國安理會常任理事國，對維護世界和平與安全擔負特殊責任，應共同維護自由貿易，致力於通過外交手段應對地緣危機和複雜挑戰。



雙方就烏克蘭危機、巴以衝突、緬甸局勢等國際和地區熱點問題交換意見。