共同開啟金磚合作新征程

中評社北京10月19日電／據人民日報報導，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平將於10月22日至24日赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第十六次會晤。



這將是金磚擴員後的首次領導人會晤。在“全球南方”聯合自強的時代潮流中，金磚合作機制的感召力不斷上升，吸引力持續增強，金字招牌越來越亮。



2013年以來，習近平主席主持或出席金磚國家領導人歷次會晤，為引領金磚國家合作貢獻中國智慧，為推動全球發展注入中國動力，在金磚國家合作進程中留下深刻的“中國印記”。習近平主席出席此次領導人會晤，必將持續推動引領金磚發展勢頭，促進“大金磚合作”行穩致遠，譜寫新興市場國家和發展中國家團結合作謀發展的新篇章。



“無論有多少阻力，金磚國家這支積極、穩定、向善的力量都將蓬勃發展”



“當今時代，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改變世界版圖。”習近平主席在2023年金磚國家工商論壇閉幕式上發表致辭時指出，“無論有多少阻力，金磚國家這支積極、穩定、向善的力量都將蓬勃發展。”



回首發展歷程，金磚合作機制在新興市場國家和發展中國家群體性崛起的歷史大潮中應運而生，代表了世界格局和國際秩序演變調整的前進方向。在世界百年未有之大變局中，如何發揮擔當作為、攜手開創美好未來，是金磚國家面臨的一道“必答題”。



習近平主席在主持或出席金磚國家領導人歷次會晤並發表的重要講話中，始終著眼於金磚戰略夥伴關係的長遠發展，推動金磚合作機制走深走實，引領金磚會晤形成一系列開創性、引領性、機制性成果。



提出金磚國家“一體化大市場、多層次大流通、陸海空大聯通、文化大交流”四大目標；闡述金磚國家維護世界和平、促進共同發展、弘揚多元文明、加強全球經濟治理的“四大夥伴關係”；推動建設金磚國家新工業革命夥伴關係、構建高質量夥伴關係……



“我們要用夥伴關係把金磚各國緊密聯繫起來”“求和平、謀發展、促合作、圖共贏，是我們共同的願望和責任”，習近平主席精準把握金磚國家對夥伴關係、繁榮發展的共同追求，引領金磚國家不為風雨所動，不為雜音所擾，不為困難所阻，順應歷史大勢，把握發展機遇，合力克服挑戰，為構建新型國際關係、構建人類命運共同體發揮建設性作用。

