以色列誓言報復　伊朗如何應對？

中評社北京10月19日電／自伊朗本月初對以色列發動大規模彈道導彈襲擊以來，以色列多次誓言報復。綜合目前信息看，以色列對伊朗的報復性打擊，似乎只是時間問題。那麼，伊朗在做哪些準備？以色列是否只打擊軍事目標？報復會否引發兩國大規模直接衝突，進而導致地區緊張局勢進一步升級？



伊朗在做哪些準備



新華社報導，伊朗方面多次公開表示，已對以色列方面可能發動的襲擊做好準備，且會進行強有力的回應。伊朗軍方更是對外放話，為應對以色列潛在襲擊，準備了“至少10套方案”，但沒有說明方案的具體內容。伊朗伊斯蘭革命衞隊司令侯賽因·薩拉米17日說，如果以色列對伊朗有任何侵略行徑，伊朗將給予讓以色列“痛苦”的回擊。



外交方面，伊朗也在積極爭取地區國家的支持。連日來，伊朗外長阿拉格齊連續訪問伊拉克、約旦、埃及等國，以協調立場，希望獲得中東地區國家更多支持，同時敦促以色列停止在加沙地帶和黎巴嫩的軍事行動。



記者在德黑蘭街頭看到，民眾生活秩序如常，政府未組織民眾進行備戰或出台戰時措施。德黑蘭市民尼莫說，以色列方面應該不會針對平民，只會針對軍事設施，“與大多數平民沒有太大關係”，所以他並不擔心。經歷過兩伊戰爭的市民阿伊霍恩說，大多數伊朗民眾對以伊衝突並不十分在意，認為不會對他們的生活帶來很大影響。

