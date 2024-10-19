烏克蘭“勝利計劃”前景如何？

中評社北京10月19日電／烏克蘭總統澤連斯基日前公佈就俄烏衝突制定的“勝利計劃”要點後，17日又到布魯塞爾再次推介，並稱按此計劃將在明年年底前“結束戰爭”。“勝利計劃”有何具體內容？各方作何反應？又將產生什麼影響？



“勝利計劃”有何內容



新華社援引烏克蘭媒體報導，澤連斯基16日在烏克蘭最高拉達（議會）公佈了“勝利計劃”的五個要點：



“一，北約在戰爭結束前向烏克蘭發出加入的邀請；二，加強烏防禦能力，包括繼續在俄羅斯領土開展軍事行動，解除打擊俄本土武器使用限制，與伙伴國協防俄戰機，擴大烏無人機和導彈使用，獲取伙伴國情報信息；三，增強烏方威懾能力，包括在烏克蘭全面部署‘非核武’類的威懾性武器，以抵禦俄方入侵並限制其入侵能力；四，發展烏克蘭戰略和經濟潛力，加強對俄制裁；五，戰後，烏克蘭軍隊可利用其戰場經驗加強北約和歐洲防禦能力，甚至可以替換在歐洲的部分美軍。”



據報導，“勝利計劃”第二、三、四部分包括“秘密條款”，已向美西方盟友說明。澤連斯基認為，如果一切按“計劃”進行，那麼有望在明年年底前“結束戰爭”。



澤連斯基17日在布魯塞爾出席歐盟峰會和北約國防部長會議時再次推介“勝利計劃”。他對歐盟各國領導人表示，這一計劃不取決於俄羅斯的意志，只取決於“我們盟友的意志”。

