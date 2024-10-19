美國等抹黑污衊中國核政策　中國裁軍大使回應

中評社北京10月19日電／中國裁軍大使沈健18日在聯合國大會第一委員會核裁軍專題發言期間，回應了美國等一些國家對中國核政策的再次抹黑污衊，並強調在核軍控問題上欠賬最多的是美國。



新華社報導，沈健說，美國應停止歪曲中國的核政策。中國堅持不首先使用政策60年如一日，保持高度穩定性、連續性和可預見性。前不久，中國再次鄭重建議核武器國家盡早談判締結“互不首先使用核武器條約”或就此發表政治聲明。美方無視事實，一再質疑中國的核政策。我們不禁要問，美方制定對華安全政策的依據到底是主觀臆測還是客觀事實？是為推進核裁軍進程還是為實現遏制別國的地緣政治目標？



沈健說，美國應停止散佈中國核擴張的謠言。中國始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，過去沒有、今後也不會參加核軍備競賽。美方製造關於中國核力量的虛假信息、渲染中國軍事威脅，無非是為強化軍事同盟、為遏制中國、為本國軍工利益集團謀利製造借口。



沈健強調，美國應停止利用核透明問題轉嫁矛盾。中國的核戰略是自衞防禦性的，這是最有意義的透明。美國擁有最大最先進的核武庫，堅持先發制人核打擊政策，甚至為其他國家量身定制核威懾戰略，其展示核力量的透明無非是“秀肌肉”，不會使其他國家感到安全。

