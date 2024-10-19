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以色列總理住所受無人機襲擊　無人傷亡
http://www.CRNTT.com   2024-10-19 16:49:01


　　中評社香港10月19日電／以色列政府表示，總理內塔尼亞胡位於凱撒利亞的住所，受到一架從黎巴嫩發射的無人機襲擊。

　　香港電台報導，以色列政府聲明稱，襲擊發生時內塔尼亞胡和妻子不在屋內，襲擊未造成人員傷亡。

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