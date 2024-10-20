仇長根：台灣政治生態新變化與兩岸關係走勢

（主辦方供圖） 中評社北京10月20日電／10月19日，深圳大學法學院和台灣法律研究所主辦、北京通商（深圳）和廣東辰耀律師事務所協辦“大灣區台灣熱點法律問題”學術研討會，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根，應邀就《台灣政治生態新變化與兩岸關係》發表主旨演講。



一、2024選後台灣政治生態新變化基本格局。仇長根認為，年初選後台灣政壇呈現“兩黨對決、三黨並存”的格局。賴獲558萬票得票率40%，侯467萬票33.5%，柯369萬票26.5%。數據表明，60%民意希望“下架”民進黨，因藍白分票賴“漁翁得利”。從目前政黨支持度看，藍綠白“政治實力、社會基礎、民意支持”呈現“綠大藍中白小”態勢，10月8日《台灣民意基金會》民調顯示，綠33.9%；藍22.1%；白13.0%。而且，綠己有16年施政經驗與社會基礎，不再是當年的“小人玩大車”，已掌握“黨政軍特司法”和兩岸、外事等公權利及擁有龐大的公營資源。



仇長根認為，“立院”朝小野大也是台政治生態新變化的一個重要基點，113席次中，民進黨51席比上屆減10席；國民黨52席比上屆增席14席；民眾黨8席比上屆增3席；無黨籍2席。“三黨不過半”綠失“立院”控制權，賴無法“一手遮天”，“行政”與“立院”對抗，已有十多個提案表決都是綠輸。當然，賴用大法官“釋憲”讓涉及“質詢權、調查權、聽證權、人事權”的“國會改革”方案“擱淺”。因此，“立院”藍、綠、白為“釋憲”及動員“藍鷹”與“青鳥”的對抗，還將持續鬧下去。



仇長根分析，台灣縣市地方政治版圖也是觀察台灣政治生態的一個視角。目前22個地方縣市“藍加白”大於綠。藍、綠、白分別為：15、5、2；910個縣市議員中藍367、綠277、白14。年初“不分區立委”選舉，政黨票藍有476萬、占34.58%；綠498萬、占36.16%；白304萬、占22.07%；無黨99萬、7.19%。藍白相加也比綠多282萬、20%。1945年至今，國民黨在台灣長期經營80年的政治、社會基礎還未完全消失。綜上台灣政治生態現狀表明，賴上台施政，是弱勢政權。



仇長根指出，“選票政治”早已是台灣政治生態的特色之一，如今政黨變成選舉機器，政黨惡鬥“刀刀見血”，政客投機算計造謠，抹黑抹紅無所不用。現在賴面對“社會經濟，黨內派系，在野抗爭，兩岸關係，外部空間被壓縮”等四方面問題，知道“弱勢政權”必然會影響到2026、2028兩場選舉，為此提前開始部署。一是以“反貪腐”來轉移視線，先除掉黨內對手，接著羈押柯文哲，再來對付藍營政要。二是，運用“派系共治”手段搞政治分贓，型塑“新賴系”。但也培植、擴大“擁賴、親賴”勢力。三是，策劃“綠色恐怖”，基隆市“罷梁”失敗，後續罷免“藍白”潮會接著上演。這些部署目的為鞏固基本盤，並在未來選舉中騙取更多“中間票、青年票”。

