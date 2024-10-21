專家答中評：特朗普若上台日美同盟壓力大

中評社北京10月21日電（記者 郭至君 實習記者 姜寧）10月15日，中評智庫基金會、中國評論通訊社舉辦了以“石破茂當選首相與中日關係未來走向”為主題的思想者論壇。來自中國社會科學院、中國人民大學及中國中日關係史學會的學者們對日本政治未來方向及中日關係交流了看法。會後，在回答中評社記者提問時，三位與會學者都表示，若像特朗普這樣的“美國優先派”再當選，會對美日同盟產生很大壓力。



中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東指出，特朗普在上次任期時就對日韓提出過提高駐日、駐韓美軍費用的想法，這一點對於日美同盟影響比較大，給日本自民黨也帶來了壓力。日本政府為駐日美軍提供的經費也叫“溫情預算”，如果特朗普重新上台，肯定會對日美同盟有所影響，這還涉及到日美一直以來都存在的經貿方向的摩擦，尤其是美國在特朗普時期退出了CPTPP。在駐日美軍、印度太平洋地區的區域合作和經濟層面的合作上，日美存在很多觀念上的不同，如果“美國優先”重回美國政治，特朗普可能會回到之前的對日政策，也會打破拜登時期強化同盟體系的理念。



呂耀東也表示，石破茂提出的“日美對等”關係在現實中不太可能發生。日美在東亞地區一直以來對同盟體系都是雙邊的，而現在石破茂提出的集體安全理念事實上與美國既有的同盟觀念屬於不同的思維方式，美國在東亞已經構成的權力體系也很難接受這一改變。



中國中日關係史學會常務副會長、前中國駐日大使館參贊呂小慶表示，美國在亞洲的錨定地是日本，而非韓國或台灣。所以日本想要和美國形成平等地位，在某種程度上是在顛覆戰後美國的亞洲體系，美國不會放棄在亞洲的主導權。日本試圖在中美博弈的背景下取得亞洲局部的領導權，包括前首相安倍提出的“印太戰略”，安倍前首相之前講的“台灣有事，就是日本有事，就是日美同盟有事”這句話，實際上讓美國非常惱火。

