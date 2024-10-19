菲律賓發生槍擊案　一名中國公民遭槍擊身亡

中評社北京10月19日電／據中國駐菲律賓大使館：中國駐菲律賓使館發言人就大馬尼拉地區槍擊案造成一名中國公民死亡答記者問。



問：據報導，10月17日，菲律賓大馬尼拉地區發生一起槍擊案，造成一名中國公民死亡。能否介紹一下相關案情和使館所做工作？



答：近日，菲律賓大馬尼拉地區發生一起惡性刑事案件，一名中國公民遭槍擊身亡。案件發生後，中國駐菲使館高度重視，第一時間啟動應急機制，積極協助菲警方偵辦案件，敦促菲方加大力度，盡快緝拿凶手，全力保障在菲中國公民生命財產安全。使館並向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，幫助處理相關後事。



中國駐菲使館始終把中國公民的安全福祉放在最重要位置，盡最大努力保護在菲中國公民各項合法權益。近期，黃溪連大使、使館首席館員、領事參贊同菲新任內政部長雷穆拉、移民局長維亞多以及國警等執法部門負責人就中菲執法合作交換意見，敦促菲方採取切實措施保障在菲中國公民安全與合法權益，依法公平公正處置涉中國公民案件，特別是加快偵破涉中國公民惡性刑事案件。使館還派員探視部分在押中國公民，捐助必要生活物資，並推動多起涉中國公民案件處置取得積極進展。



執法合作是中菲關係重要組成部分，在保障兩國人民生命財產安全、促進人民幸福福祉方面發揮著不可替代的作用。中國法律禁止任何形式的賭博。中方支持菲方全面禁止離岸博彩業，嚴厲打擊仍在運營的離岸博彩公司及其相關犯罪。自今年7月以來，在中菲雙方共同努力下，約140名與離岸博彩相關的中國籍人員已被遣返回國。根據雙方共識，中國駐菲使館將與菲有關部門保持密切溝通協作，進一步加強和深化兩國執法合作，嚴厲打擊跨國犯罪，更好保護兩國公民和平與安寧。