﻿美國大選白熱化　兩黨惡鬥　全民豪賭

（左）美国共和黨总统候选人、前总统特朗普获得赌徒支持。图源：法新社；（中）美国民主黨总统候选人、副总统哈里斯17日在威斯康星州拉票。图源：美联社；（右）Kalshi自称为美国国內唯一一个大选合法赌博的平台。图源：网上图片 中評社北京10月20日電／據大公報報導，美國大選已趨白熱化，民主黨候選人、副總統哈里斯與共和黨候選人、前總統特朗普之間的纏鬥越來越激烈。與此同時，美國境內外出現一股賭博狂潮，一個上訴法院解除禁令，放生交易平台Kalshi成為本土首個合法就大選下注的平台；離岸預測市場Polymarket上，更有神秘用戶短期內瘋狂下注約3000萬美元（約2.3億港元），看好特朗普勝選。分析指，在美國政治兩極分化嚴重的當下，賭盤將成為操縱選舉的工具之一，令選民懷疑選舉過程的正當性。



美國商品期貨交易委員會（CFTC）多年來一直抵制在美國金融衍生品市場進行政治博彩，聯邦和各州法律也禁止此類交易。CFTC今年9月初提起訴訟，試圖阻止初創公司Kalshi上架選舉賭博的相關產品。



Kalshi推出金融產品，將美國選舉相關的賭博包裝為“合約”，吸引散戶和投資者在不同價位交易。每份合約的價格最高1美元──贏家獲得收益，輸家則失去錢財。CFTC認為這種合約與非法賭博無異，會損害選舉的正當性。美國哥倫比亞特區巡回上訴法院當時對Kalshi發布禁令，但在10月2日作出裁決，認為CFTC未能證明政治賭博對選舉造成傷害。這就意味著，美國民眾首次可以在國內商業平台，就大選結果合法賭博。



Kalshi隨即在平台上架十多個與美國選舉有關的“合約”，包括總統選舉、大選普選得票率和選舉團差額，以及國會兩院的最後歸屬等。截至10月16日，Kalshi的旗艦市場“誰將贏得總統大選？”的總投注量已達到1400萬美元（約1.09億港元）。



神秘賬戶推高特朗普勝率



在美國CFTC的監管之下，交易平台Kalshi規模仍然遠遠落後於離岸預測市場Polymarket，該平台上與美國總統競選相關的賭注已近20億美元。Polymarket是一個去中心化的預測市場，允許除美國公民之外的用戶，使用加密貨幣“穩定幣”對現實世界事件的結果進行交易，例如“特朗普是否會贏得2024年美國大選？”



《華爾街日報》18日報導，過去兩周，Polymarket出現大筆交易押注特朗普獲勝，將其獲勝率一度推高到62%，而哈里斯衹有38%。10月初該平台上兩位候選人的獲勝率還不相上下。報導指，Polymarket上的四個不同賬戶Fredi9999、Theo4、PrincessCaro和Michie在短時間內，一共投注價值約3000萬美元的“穩定幣”，看好特朗普再度入主白宮。



這些賬戶用大部分資金押注“特朗普贏得總統大選”，但他們還下注數百萬美元賭特朗普拿下搖擺州，甚至押寶他能贏得普選票。眾所周知，特朗普在2016年和2020年普選的票數不如對手多。