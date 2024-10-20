馬斯克唱獨角戲　搖擺州為特朗普催票

馬斯克17日在賓夕法尼亞州為特朗普拉票。圖源：路透社 中評社北京10月20日電／據大公報綜合法新社、彭博社報導：美國億萬富豪馬斯克17日現身賓夕法尼亞州，為共和黨總統候選人特朗普舉行造勢活動。這是他首次獨挑大梁，為特朗普拉票。馬斯克稱美國南方邊境像“喪屍末日”，又形容特朗普能否重返白宮將決定“西方文明的命運”。



馬斯克17日在費城近郊舉行集會。他頭戴“讓美國再次偉大”（MAGA）帽子，稱自己來到賓夕法尼亞州是因為該州對世界的未來十分重要。馬斯克說，這次選舉將決定美國的命運以及西方文明的命運。他還抱怨犯罪問題與邊境安全，稱美墨邊境“看起來就像電影‘末日之戰’裡的喪屍末日”，並在沒有證據的情況下聲稱民主黨允許非法移民進入美國，為民主黨投票。



距離11月5日投票日僅剩不到三周時間，民調顯示目前特朗普與哈里斯選情膠著。馬斯克已捐出近7500萬美元給他成立的政治組織“美國政治行動委員會”，為特朗普拉票。馬斯克還承諾，只要搖擺州的登記選民簽署請願書，每人可獲得47美元的報酬。



賓夕法尼亞州擁有19張選舉人票，是票數最多的關鍵搖擺州，因此成為兩黨投入時間、金錢、精力最多的地區。RealClearPolitics民調顯示，特朗普在該州的支持率僅比哈里斯領先0.5個百分點。