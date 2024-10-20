這是俄羅斯蟹業集團工作人員進行遠洋捕撈的資料照片。圖源：新華社發（俄羅斯蟹業集團供圖） 中評社北京10月20日電／據新華社報導，金秋時節，俄羅斯遠東堪察加半島附近海域，俄羅斯蟹業集團的捕撈船在風浪中緊張作業，工作人員對捕撈的帝王蟹進行收網、挑選、加工、裝箱、儲存，準備裝運。一整套流程在捕撈船上有條不紊地進行。備受中國消費者青睞的俄羅斯帝王蟹由此開啟中國之行。



中俄琿春口岸距俄羅斯波謝特港僅42公里，距扎魯比諾港71公里。2016年，琿春口岸正式被批准為進口冰鮮海產品、食用水生動物指定口岸，成為俄羅斯帝王蟹進入中國的主要通道。



每天一大早，在吉林省琿春口岸，隨著一輛輛滿載俄羅斯鮮活海鮮的貨車魚貫而入，帝王蟹從遙遠的深海運到了中國。借助於鐵路、航空等物流網絡，新鮮的帝王蟹最快在當天就能送到全國各地的餐桌。



俄羅斯帝王蟹豐富了中國人的餐桌，也帶動了中俄邊境地區的合作與發展。在位於琿春的東北亞跨境電商產業園，一家占地超過1000平方米的帝王蟹保稅店於今年年初正式開業。該店負責人王海說，他們與俄羅斯蟹業集團深度合作，深海捕撈的帝王蟹“原車原水原貨”發到店裡，“個兒大、鮮美，價格實惠”。開業以來，保稅店人流不斷，“最高峰時每天能接待上萬人”。



“我們非常看好中國市場的發展潛力，特別是內陸城市的消費需求正在逐漸增長。我們相信，通過中俄雙方的合作和支持，未來的貿易前景將更加廣闊”，俄羅斯蟹業集團副總裁尤莉婭·尤羅娃說。