美國大選賭局背後的政治

佐治亞州選民15日在亞特蘭大郊區一間票站外排隊。圖源：美聯社 中評社北京10月20日電／據大公報報導，再過兩個多星期，美國大選將塵埃落定。無論誰當選，都將書寫美國新的歷史。特朗普如果重返白宮，無疑會讓美國開國元勳們汗顔，怎麼能讓“戴罪之人”成為第47屆總統，這憲法的重大漏洞居然200多年還沒補上？



哈里斯若當選總統，將意味著美國產生第一位女性總統，而且是牙買加裔與印度裔相結合的少數族裔總統。2008年奧巴馬的當選已經讓美國社會大為震撼，好在他還有一半的白人血統。而哈里斯在許多人眼中則完全是個“異類”了。奧巴馬曾經跟隨白人母親在印尼生活過四年多，哈里斯則隨離異的母親在加拿大蒙特利爾度過了近六年的中學時光，哈里斯在自傳中竭力淡化這一點，但特朗普競選團隊多次提醒選民們注意這段鮮為人知的經歷，有意無意給哈里斯的國家“忠誠度”打上問號。



10月18日，特朗普和哈里斯都湧向密歇根州作最後的努力。10天前特朗普在底特律的集會上說：“如果哈里斯當選，全美都會變成底特律。”這句話對當地人來說多少帶有一些侮辱性，特朗普需要為自己的失言“消毒”，同時也希望能在三個“鐵銹地帶”（密歇根州、威斯康星州、賓夕法尼亞州）中最薄弱的地方實現突破。按照現有的政治格局，特朗普光守住“陽光地帶”的四個州（北卡羅來納州、佐治亞州、內華達州、亞利桑那州）是不夠的，離重返白宮還差一票，這就需要從“鐵銹地帶”中撬掉一塊，才能讓他極度自戀的餘生不留遺憾。而密歇根和威斯康星兩州的最大軟肋則是阿拉伯裔選民。雖然這些選民不會把選票投給極度反穆斯林的特朗普，但不投給哈里斯就是共和黨的勝利。在上述兩個州，最後的勝負或許就在幾千張票之間，所以特朗普盡可能在以色列問題上給哈里斯上眼藥。