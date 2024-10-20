挪威商界人士看好中挪綠色經濟合作

10月17日，在挪威首都奧斯陸，埃德公司財務與可持續發展主管克里斯托弗·馬勒於在挪威中國商會舉辦的研討會上致辭。圖源：新華社發 中評社北京10月20日電／據新華社報導，挪威中國商會日前在挪威首都奧斯陸舉辦研討會，來自中挪兩國的官員、商界人士和專家學者共同探討如何通過雙邊合作加速關鍵領域綠色轉型。多名挪威商界人士表示，對與中國企業在綠色經濟、海洋運輸和水產養殖等方面的合作充滿信心。



“我與中國同事有著密切合作，我的許多好朋友也在中國。”挪威禮諾航運公司首席運營官塞布約恩·達爾在活動上分享了他32年的航運業工作經驗，並回顧了與中國同行和合作夥伴建立的深厚友誼。



禮諾航運是國際知名滾裝船運輸服務商。2020年，該公司向中國造船企業招商重工下單，訂購多艘使用清潔能源的滾裝船。目前，這些滾裝船正陸續交付並投入運營。“如果沒有我們可信賴的中國合作夥伴，這個項目將無法實現。”他說，這些滾裝船比傳統同類型船舶減少60%的碳排放，是當前同類型船舶中碳排放最少的船舶之一。



“我們正與中國合作夥伴共同努力，研發新型船舶。”挪威海事技術解決方案公司康士伯海事公司先進操縱與自主技術銷售總監拉爾斯·莫恩表示，與中國夥伴的合作對公司發展非常重要，公司正加強與中國造船企業的合作，共同研發更清潔、更節能、對環境更友好的船舶。



在水產養殖領域，中挪兩國也有著廣泛合作。埃德公司財務與可持續發展主管克里斯托弗·馬勒於介紹說，作為挪威知名水產養殖企業，公司每年產出約10萬噸三文魚，其中很大一部分出口至中國，擺上中國消費者餐桌。他還表示，公司在挪威哈當厄爾峽灣修建了名為“三文魚眼”的建築，內有遊客中心和餐廳，旨在提高公眾對挪威海產品的認識，吸引不少中國遊客造訪。



挪威中國商會董事會成員、挪威前駐華大使司文表示，中國的發展是世界的機遇，也是挪威的機遇。挪中兩國在綠色發展、海洋和能源等領域合作潛力巨大，期待兩國企業在各領域深化合作。



中國駐挪威大使侯悅說，今年是中挪建交70周年。上個月，挪威首相斯特勒成功訪華，兩國領導人深刻總結建交70年經驗，就進一步深化雙邊關係達成重要共識，中挪雙方一致同意建立兩國綠色轉型對話。這一重要成果為中挪進一步深化各領域務實合作注入新的動能。



