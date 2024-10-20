﻿古巴最大發電廠故障　逾1100萬人斷電

古巴大停電，一名婦女在手機燈光下準備食物。圖源：路透社 中評社北京10月20日電／據大公報綜合路透社、法新社報導：古巴能源和礦業部18日表示，該國最大燃煤發電廠當天突發故障，導致全國電力系統崩潰，預計逾1100萬居民受斷電影響。



古巴最大的安東尼奧.吉特拉斯燃煤發電廠18日上午突發故障，導致全國斷電。直到當天晚上，首都哈瓦那衹有醫院等零星地區有燈光亮起。古巴能源和礦業部電力負責人格拉表示，國家有一定電量儲備，將用於啟動多個地區的其他發電廠。



古巴電力聯盟16日披露，目前古巴國內的8座燃煤發電廠中，有7座屬於損壞或維護的狀態中。而第八座燃煤發電廠，正是安東尼奧.吉特拉斯發電廠。



古巴國家主席卡內爾在社交媒體上說，國家領導層正優先關注並解決這起能源突發事件。當局表示，全國各地的學校已關閉至10月21日，非必要公共服務也已暫停，優先為居民供電。



受美國制裁影響，長期以來古巴難以進口燃料以及維修嚴重老化的發電廠設備，導致全國電力供應緊張。在18日停電前，古巴一些省份已經連續數周停電，每天停電長達20小時，當局17日宣布進入“能源緊急狀態”。



卡內爾譴責稱，造成如今這種局面的原因是美國對古巴的經濟戰加劇以及金融和能源迫害愈演愈烈。白宮方面否認，稱“古巴的整體能源狀況不應歸咎於美國”。