﻿法醫公布辛瓦爾死因是頭部中彈

上圖：加沙死難者的親屬在遺體旁痛哭。圖源：法新社；下圖：以色列境內多輛汽車被從黎巴嫩發射的火箭彈擊中。圖源：法新社 中評社北京10月20日電／據大公報綜合CNN、《紐約時報》報導：以色列17日宣布打死哈馬斯領導人辛瓦爾，對辛瓦爾遺體進行屍檢的法醫表示，辛瓦爾的死因是頭部中彈。



特拉維夫以色列國家法醫中心首席病理學家庫格爾表示，儘管辛瓦爾還因導彈和坦克炮彈襲擊受了重傷，但頭部中彈是導致他死亡的原因。辛瓦爾的頭部被子彈擊中，腦部受到嚴重的創傷性損傷。



庫格爾指出，辛瓦爾還有其他多處傷勢，他的右前臂被導彈擊中受傷，左腿大腿被磚石砸傷，身體內還有許多彈片，但彈片只在胸部，而致命傷是頭部中彈。但目前仍不清楚這一槍是何時發射、由誰開槍，以及使用了什麼武器。根據驗屍結果，推斷辛瓦爾已死去24至36小時。



以色列軍方此前表示，辛瓦爾是被一輛坦克發射的炮彈炸死的，當時他已經受傷，躲在一處建築物裡。但以軍並沒有提及使用了槍。以軍方發言人18日表示，當時雙方交火，以軍向辛瓦爾所在建築發射了一枚炮彈並結束戰鬥，目前軍方正努力瞭解交戰的所有細節。



據悉，屍檢完成後，辛瓦爾遺體被交給以色列軍方，未來可能用於與哈馬斯談判，或交換被哈馬斯扣押的以色列人質。目前以色列扣押了數百名巴勒斯坦人的遺體。