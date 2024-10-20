第六屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會舉行

第六屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會在江西新餘市仙女湖畔隆重舉行。（來源：海峽兩岸姊妹湖產業協作年會秘書處） 中評社北京10月20日電／金秋十月迎盛會，仙女湖畔群賢集。10月19日，由中華全國台灣同胞聯誼會指導，江西省台灣同胞聯誼會、江西省新餘市人民政府主辦，江西省新餘市人民政府台灣事務辦公室、新餘市仙女湖區管委會、海峽兩岸姊妹湖產業協作年會秘書處承辦的第六屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會在江西新餘市仙女湖畔隆重舉行。



全國台聯副會長楊毅周，江西省新餘市委副書記、市長方向軍，江西省海外聯誼會副會長、江西省僑辦主任張繼欽，台灣中華民族發展基金會董事長、台灣海基會原董事長林中森先後致辭。江西省台辦主任張鋒，台盟江西省主委呂少軍，江西省新餘市委常委張志鳳，江蘇省台聯會長鄒振球，重慶市長壽區委副書記張強，安徽省台聯專職副會長王宇靖等出席本屆年會。江西省台聯會長徐友洪主持年會。來自吉林、江蘇、安徽、福建、湖北、重慶、江西等姊妹湖泊所在的省市台聯、以及台灣南投日月潭、吉林長春淨月潭、江蘇溧陽天目湖、安徽黃山太平湖、福建泰寧大金湖、湖北武漢金銀湖、重慶長壽湖、江西新餘仙女湖等湖泊代表共計100餘人參加了年會。年會在象徵著八湖同源、兩岸同心、共同築夢的注入各自湖泊中的生態水的儀式中激情開幕。



江西省新餘市委副書記、市長方向軍首先代表新餘市委、市政府和120萬新餘人民致歡迎辭。他說，自2018年首屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會舉辦以來，姊妹湖定期互訪，互相宣傳推介旅遊資源和文化，實現優勢互補、資源互通、文化互動、客源互濟，有力助推了兩岸八地經濟社會發展。我們相信，通過此屆年會的舉行，未來各姊妹湖之間一定會交流更深、情誼更濃、合作更廣，不斷推動兩岸同胞心靈更契合、往來更密切。新餘願為各姊妹湖提升影響力、拓寬文旅市場竭盡所能，與大家共同推動聯盟成為湖泊經濟合作、產業協作的典範。我們也將傾力支持姊妹湖及兩岸同胞在新餘仙女湖雙向奔赴、相互成就，共享發展機遇，共擔歷史使命，共創美好未來。



全國台聯副會長楊毅周在致辭中表示，海峽兩岸姊妹湖產業協作年會始終秉持“兩岸一家親”理念，以產業協作為牽引，強化海峽兩岸姊妹湖合作共識，探索構建互利共贏發展機制，取得了豐碩成果。他希望各姊妹湖以本屆年會召開為契機，大力推動和深化姊妹湖間的產業交流合作，協作各方秉持優勢互補、資源互通、文化互動、客源互濟原則，謀求兩岸湖泊旅遊產業共贏發展。楊毅周表示，加強兩岸經濟文化交流，推進兩岸融合發展，符合兩岸同胞的根本利益。全國台聯願進一步發揮“台胞之家”作用，聯誼、服務、團結號廣大台灣同胞，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合。



江西海外聯誼會副會長、江西省僑辦主任張繼欽在致辭中表示，姊妹八湖齊聚仙女湖畔，共敘兩岸同胞親情、共謀融合發展機遇，光明前景值得期許，美好未來令人期待。第六屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會是深化兩岸融合發展，實現兩岸同胞心靈契合的務實之舉，也是增進海峽兩岸姊妹湖同根情誼，探索兩岸湖泊經濟文化產業共贏發展的有效途徑。

