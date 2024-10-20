G7防長承諾將繼續支持烏克蘭

中評社香港10月20日電／七國集團防長在意大利那不勒斯召開會議，會後聯合聲明重申，七國集團承諾將在軍事等範疇繼續支持烏克蘭，並支持烏克蘭繼續走向全面融入歐洲-大西洋一體化的道路，包括加入北約。



香港電台報導，聲明又提到，對黎巴嫩近期發生的事件，以及局勢進一步升級的風險感到擔憂，亦關注聯黎部隊面臨的安全威脅，呼籲伊朗停止支持哈馬斯和真主黨。



主持會議的意大利國防部長克羅塞托表示，七國集團無法單獨解決全球緊張局勢，但需要刺激國際社會採取行動。



