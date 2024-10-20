蔡英文今晨結束訪歐行程返抵台灣

中評社台北10月20日電／蔡英文結束訪歐行程，20日清晨搭機返台，面對媒體詢問訪問心得時，她揮手微笑不發一語，隨即離開機場。



根據《中時新聞網》報導，蔡英文及隨行人員搭乘華航CI74班機從阿姆斯特丹起飛，20日上午5時49分抵達桃園機場，此行是她卸任後首度出訪。