朝野協商極限施壓　綠底牌還未現

中評社台北10月20日電／總預算18日五度遭“立院”暫擱，21日“立法院長”韓國瑜將再度協商，但在“行政院長”卓榮泰喊出“思考釋憲”後，朝野恐再無法心平氣和。



中國時報今天分析報導指出，執政黨面對“立院”不再一黨獨大的事實，卻從罷免、司法到“釋憲”不斷施予在野黨壓力，甚至卓榮泰日前面對藍委質詢，更說出若為朝野和諧“他可下台”，或許民進黨招數尚未出盡，最後底牌恐是挑釁在野黨“倒閣”。



攤開“賴政府”上任來面對在野黨的強硬態度，“立委”行使“立法權”通過的“國會”改革修法可以用“釋憲”“打進冷宮”；藍委捍衛民意行使“監督權”，卻被綠委威脅“大罷免時代來臨”；遑論在野黨主席柯文哲的京華城案還在辦，綠營卻黨政媒聯手帶風向，不斷揭露“無法證實”的內幕。



除了司法、罷免以及“釋憲”外，民進黨仿彿在醞釀其他策略。卓榮泰18日脫口向爭取地方建設的藍委喊出“你快點讓我下台，我就快點承諾你”。更稱如果能讓政局穩定的話，他可以下台。表面上好似卓榮泰萌生辭意，但或許有更深層的考量。



總預算僵局除了政治效應，執政黨更應思考實質面問題，假設在野黨退讓，接受僅編列禁伐補償4萬元，但法條寫6萬的數字是“鐵錚錚”的事實，若有原民因此去打行政訴訟，在法條沒被宣告“違憲”的狀況下，難道法官還要顧及“政院”不依法編列的理由嗎？



藍白雖被“釋憲”威脅惹毛，21日仍讓韓國瑜參加協商。“行政院”昨喊期待朝更和諧、正面的方向，這同樣是厭倦口水的民眾所望。“行政院”若真的不想依法行政，何不請黨籍“立委”行使立法權提案，再修法將金額調降至4萬。



執政黨上會期已用“釋憲”對付過在野黨，結果招來在野黨修正《“憲法”訴訟法》反制的惡性循環，21日協商，執政黨還有機會落實賴清德口中所說的“跨黨派的合作”，拋開“釋憲”更甚是倒閣的策略，好好依法行政才是正道。