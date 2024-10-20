石破茂“曲線拜鬼”　中方促日方正視歷史

（來源：大公網） 中評社北京10月20日電／據大公報綜合路透社、法新社報導：日本首相石破茂17日配合靖國神社開始的秋季例行大祭，供奉了被稱為“真柛”的供品，“曲線拜鬼”引發外界批評。中國外交部當天回應，敦促日方謹言慎行。



靖國神社17日起舉行為期3天的秋季例行大祭，石破茂當日以“內閣總理大臣”的名義供奉了被稱為“真柛”的盆栽作為供品。據悉，石破茂在就任首相前沒有供奉過“真柛”，此次他效仿了前首相岸田文雄與菅義偉的做法。



據稱石破茂將不會在例行大祭期間前往靖國神社參拜，但此舉引發鄰國批評。韓國外交部對此“深感失望和遺憾”。



中國外交部發言人毛寧表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。中方敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。



日本靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客堅持參拜靖國神社，遭到日本國內愛好和平人士和國際社會的強烈反對，也導致日本與中韓等亞洲國家關係緊張。