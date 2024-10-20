金融街論壇年會聚焦資本市場高質量發展

（來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據新華社報導，如何進一步增強資本市場對科技創新的制度包容性、適應性？如何改進投資者服務？19日舉行的2024金融街論壇年會“以全面深化資本市場改革推動資本市場高質量發展”為主題的主論壇釋放了諸多信息。



在業內人士看來，資本市場在引導各類資源要素向科技創新聚集，暢通科技、產業、資本良性循環等方面發揮著重要功能。



圍繞“更好發揮資本市場功能，助力新質生產力發展”這一話題，香港交易所集團行政總裁陳翊庭說，新質生產力最主要的特點是創新，包括科技創新、生產模式創新、管理模式創新等。證券交易所是資本市場的核心組成部分，為各種創新提供直接融資服務。



陳翊庭表示，近幾年，為推動創新和新質生產力發展，香港交易所在上市制度改革、提升市場流動性等方面做了很多努力，如新增相關上市規則，為更多有潛力的創新企業提供上市路徑。未來，香港交易所將持續拓展和優化互聯互通機制，推動多項市場制度改革，不斷進行產品和服務創新，服務新質生產力發展。



中國社會科學院金融研究所研究員尹中立說，顛覆性創新是經濟增長的動力所在，但信貸資金、財政資金無法為顛覆性創新主體小微企業提供足夠的資金支持，風險投資或股權投資機構的介入能夠有效幫助這些企業完成技術轉化。



尹中立認為，資本市場是顛覆性創新的搖籃，也具有獨特的風險分散機制，可以有效分散新技術開發的風險和成本。同時，資本市場還能通過估值定價、人才激勵、併購重組等激勵創新型企業持續加大研發投入、推動產業優化升級等。



“新質生產力代表生產力的躍遷，科技創新與產業變革是發展新質生產力的重要支撐。”中證金融研究院院長毛寒鬆說，金融是驅動創新和科技產業化的重要力量，堅持把服務實體經濟作為根本宗旨，完善促進科技創新的投融資機制，加快培育發展新質生產力是資本市場的重要使命。



踐行以投資者為本的理念是今年資本市場改革發展的一項重點工作。在論壇上，與會嘉賓圍繞“堅持以投資者為本，大力改進投資者服務”這一話題展開深入交流。

