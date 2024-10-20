新型電力系統，適配“波動”新能源

（來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據人民日報報導，中國新能源裝機占比正穩步攀升。但風、光等新能源電力“波動”的特點，也給電力系統建設提出更高要求。國家能源局有關負責人表示，中國將進一步完善配套實施方案，推動加快構建新型電力系統各項行動落實落地，支持各地積極先行先試，以“穩定”的電力系統與新能源相適配。



在日前舉辦的新型電力系統發展（崇禮）論壇上，中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆介紹，當前，中國電力清潔低碳轉型有力推進。截至8月底，中國全口徑發電裝機容量約31.3億千瓦。其中風電、太陽能發電裝機容量合計約12.2億千瓦，約占全球的40%。同時，中國的電力保供能力不斷提升，市場體制機制持續完善，部分新型電力系統建設試點示範成效顯著，也為新型電力系統建設提供了豐富實證和案例。



“張家口的風點亮了北京冬奧會的燈”——2022年北京冬奧會期間，來自張家口市張北縣的清潔能源為冬奧場館提供了源源不斷的電力保障。這正是建設新型電力系統示範區的突出成果。據介紹，依托張家口國家清潔能源基地、國家可再生能源示範區，國網冀北電力公司建成了華北首個構網型新能源場站系統和世界首個柔性直流環網工程，示範建設成效顯著。



“從禀賦條件來看，冀北地區新能源資源富集，僅張家口、承德地區可開發規模就達1億千瓦。目前，冀北新能源裝機容量5601萬千瓦，預計2025年底將突破9000萬千瓦。”國網冀北電力有限公司董事長張瑋表示，從基礎條件看，冀北地區能源轉型要素齊全，電源側具備推進風光水火儲氫一體化發展的禀賦和基礎。



充沛的新能源發得出還要送得出。冀北電網作為華北電網西電東送、北電南供的重要樞紐，目前已建成張北—雄安特高壓、張北柔直及多個500千伏的交流輸電通道，特高壓、交直流、柔性輸電、微電網等各種電網技術和形態齊備。在負荷側，當地數據中心、綠電制氫、清潔取暖、重卡充換電、分布式能源、虛擬電廠等新型能源利用和服務方式發展迅速；在儲能側，抽蓄電站、新型儲能等大力發展，均為新能源消納利用提供了充實保障。



部分新型電力系統示範區的建設提供了相關借鑒經驗。從全國範圍看，伴隨新能源大規模高比例並網，相關電子電力設備接入，電力系統的穩定控制也變得更加複雜，電網安全穩定運行難度持續加大。同時，構建新型電力系統需要成熟的技術支撐，其經濟性也仍待提升，這些問題仍需相關政策給予引導和支持。日前，國家發展改革委、國家能源局、國家數據局印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027年）》，明確將在2024年至2027年重點開展9項專項行動，推進新型電力系統建設取得成效。



“行動方案力求解決近期關鍵問題。立足當前發展階段，聚焦近期新型電力系統建設亟待突破的關鍵領域，明確2024年至2027年重點任務，務求盡快取得成果，服務當前電力系統轉型發展實際需要。”國家能源局有關負責人說。

