俄專家：金磚機制有助於各方攜手推進現代化

（來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據新華社報導，中俄友好、和平與發展委員會俄方主席鮑里斯·季托夫日前說，金磚機制有助於各方攜手推進現代化，特別是中國式現代化的成功實踐經驗將為各國提供有益借鑒。



季托夫在接受記者書面專訪時說，中國推進現代化建設的經驗極具啟發性。“在過去幾十年里，中國始終堅定地朝著實現其發展目標邁進。”他說，“中國貨幣政策和產業政策相結合，帶動工業實力成倍增長。最重要的是，這大幅提高了廣大人民福祉。這是其他國家最需要認真學習的經驗。”



季托夫是俄羅斯總統特別代表，負責就實現可持續發展目標與相關國際組織接洽。他表示，金磚機制有助於建立更加公平合理的國際秩序，推動金磚國家和全球經濟發展。



季托夫呼籲共同應對挑戰。他舉例說，應該在金磚國家框架內形成氣候議程的共同立場，特別是創建公平的全球碳市場，充分認識氣候解決方案在應對氣候變化方面的重要性，“因為這不僅僅是一個環境問題，還與經濟發展直接相關”。



“金磚機制將增強‘全球南方’國家的凝聚力。”季托夫強調，全球議程不斷給各國提出更加緊迫的問題，各方加強溝通將有助於制定共同的應對方法。他表示，中國在當今世界的國際地位，決定了在應對全球議程主要問題時離不開中方參與。