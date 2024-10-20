中國裁軍大使回應核政策遭抹黑污蔑

（來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據新華社報導，中國裁軍大使沈健18日在聯合國大會第一委員會核裁軍專題發言期間，回應了美國等一些國家對中國核政策的再次抹黑污蔑，並強調在核軍控問題上欠賬最多的是美國。



沈健說，美國應停止歪曲中國的核政策。中國堅持不首先使用政策60年如一日，保持高度穩定性、連續性和可預見性。前不久，中國再次鄭重建議核武器國家盡早談判締結“互不首先使用核武器條約”或就此發表政治聲明。美方無視事實，一再質疑中國的核政策。我們不禁要問，美方制定對華安全政策的依據到底是主觀臆測還是客觀事實？是為推進核裁軍進程還是為實現遏制別國的地緣政治目標？



沈健說，美國應停止散布中國核擴張的謠言。中國始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，過去沒有、今後也不會參加核軍備競賽。美方製造關於中國核力量的虛假信息、渲染中國軍事威脅，無非是為強化軍事同盟、為遏制中國、為本國軍工利益集團謀利製造借口。



沈健強調，美國應停止利用核透明問題轉嫁矛盾。中國的核戰略是自衛防禦性的，這是最有意義的透明。美國擁有最大最先進的核武庫，堅持先發制人核打擊政策，甚至為其他國家量身定制核威懾戰略，其展示核力量的透明無非是“秀肌肉”，不會使其他國家感到安全。



沈健指出，美國應停止傳播關於核軍控對話的虛假敘事。中國同包括美國在內的很多國家都開展了軍控與防擴散對話。美方一邊同中國對話，尋求管控風險，一邊肆意挑釁，利用對台軍售軍援損害中國的核心利益。



沈健說，美國應停止以國強必霸的邏輯鏡像中國。美方20多年來已退出《反導條約》《中導條約》及伊核全面協議，並通過“核共享”安排在國外部署核武器，強化“延伸威懾”，開展涉及向無核武器國家轉讓武器級材料的核潛艇合作等，不斷侵蝕國際核不擴散體系。在核軍控問題上欠賬最多的是美國，中國不會成為另一個美國。



沈健表示，還有一些參加“核聯盟”的國家在發言中刻意針對中俄，而對其他核武器國家推進核武庫升級換代、開展核潛艇合作、強化“延伸威懾”等絕口不提，雙重標準昭然若揭。以意識形態劃線，挑動陣營對抗，不可能推動核裁軍。如果這些國家真的對核裁軍有興趣，就應該嚴肅回應中國和不結盟國家的呼聲，摒棄“延伸威懾”“核共享”安排。