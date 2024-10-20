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中共代表團訪問柬埔寨
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2024-10-20 12:16:10
中評社北京10月20日電／據新華社報導，10月16日至19日，中共中央委員、中央黨史和文獻研究院院長曲青山率中共代表團訪問柬埔寨，出席面向柬各界舉辦的中共二十屆三中全會精神宣介會，會見柬人民黨主席、參議院主席洪森，參議院第一副主席布拉索昆，代理國會主席錢業，奉辛比克黨主席佳拉武等，深入宣介三中全會精神，就中柬關係、黨際交往等深入交流。
柬方高度評價三中全會重大意義，表示願同中方深化各領域交流合作，構建高質量、高水平、高標準的新時代柬中命運共同體。
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