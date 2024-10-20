協同建設　推動新型信息基礎設施協調發展

（來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據人民日報報導，新型信息基礎設施促進經濟社會發展信息流動，是現代化基礎設施體系的重要組成部分。今年以來，以5G為代表的新型信息基礎設施投資力度加大，截至8月末，我國5G基站總數達404.2萬個，占移動基站總數的32.1%。



工業和信息化部等11個部門聯合印發《關於推動新型信息基礎設施協調發展相關事項的通知》，對推動新型信息基礎設施跨區域、跨網絡、跨行業協同建設進行了部署。近日，記者就此採訪了有關部門和專家。



新型信息基礎設施形態不斷豐富



工業和信息化部有關負責人介紹，新型信息基礎設施主要包括5G網絡、光纖寬帶網絡、移動物聯網絡、骨幹網絡、國際通信網絡、衛星互聯網等網絡基礎設施，數據中心、通用算力中心、智能計算中心、超算中心等算力基礎設施，人工智能基礎設施、區塊鏈基礎設施、量子信息基礎設施等新技術設施。



當前，我國已形成網絡、算力和新技術基礎設施全面發展的格局。建成全球規模最大、技術領先的5G網絡、光纖寬帶網絡和移動物聯網絡，算力規模位居全球前列，人工智能、區塊鏈、量子信息等新技術設施蓬勃興起，融合應用加速向行業滲透，新業態新模式新動能不斷湧現。



“隨著新一代信息通信技術的演進發展和應用普及，新型信息基礎設施的形態會更加豐富多樣。”工業和信息化部有關負責人表示，發展新型信息基礎設施意義重大，對於加快推進新型工業化、構建現代化產業體系、培育發展新質生產力，助力製造強國、網絡強國和數字中國建設，具有重要支撐作用。



新形勢新技術帶來新要求



黨的二十屆三中全會《決定》提出，構建新型基礎設施規劃和標準體系，健全新型基礎設施融合利用機制，推進傳統基礎設施數字化改造，拓寬多元化投融資渠道，健全重大基礎設施建設協調機制。

