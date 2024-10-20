長沙：織牢織密基層監督網

（來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，前不久，湖南省寧鄉市歷經鋪街道紀工委在辦理一起案件時，前期取證遇到困難，案件查辦難度較大。分析問題症結後，負責聯繫指導該片區紀檢監察工作的寧鄉市紀委監委第四紀檢監察室啟動片區協作機制，聚焦涉案人員優親厚友主要違紀事實，最終形成了完整證據鏈，有效突破辦案難點。



長沙市紀檢監察機關深入推進基層紀檢監察工作一體化，著力破解基層監督力量薄弱、基層紀檢監察幹部能力素質不強等難題，推動基層監督從“有形覆蓋”到“有效覆蓋”轉變。該市紀委監委構建“縣（市、區）統籌抓街鎮促村居”基層監督格局，按照地域相近、便於協作原則，將全市劃分為36個片區，指導縣（市、區）優化完善片區設置，用好用活監督力量，實現片區內“機制一體構建、力量一體整合、工作一體推進”。



為提升基層監督執紀質效，長沙市紀委監委探索實行片區案件審理會審機制，積極推動片區案件聯審，常態化開展基層案件質量評查，以集體研討、小組傳幫帶等形式，提高基層紀檢監察幹部辦案能力，持續提升履職本領。同時，該市紀委監委針對鄉鎮（街道）紀（工）委在開展基層監督中遇到的問題，組織編印基層監督指導手册，探索“照單監督”工作法，幫助鄉鎮（街道）紀（工）委進一步提升監督效能。



長沙市紀委監委堅持重心下沉、力量下移，指導各地紀委監委出台片區聯動協作機制實施辦法，制定班子成員聯繫指導基層監督工作等制度，聚焦工程項目建設、小微權力、村級決策事項、村級服務外包等方面，織牢織密基層監督網。今年4月以來，長沙市紀檢監察機關圍繞農村集體“三資”管理、惠民惠農補貼資金管理等方面查處腐敗和不正之風問題430起，批評教育和處理433人，推動解決群眾急難愁盼問題6045個。



做好基層巡察工作，是完善基層監督體系的重要一環。長沙市委把對村巡察作為強化基層監督、完善基層治理的有效手段，積極探索基層巡察監督新路徑。立足村（社區）特點，因村施策，明確監督重點，運用對村巡察分類監督工作機制，持續提升村級巡察質效。準確把握村（社區）的信訪量、矛盾情況、資金情況等指標，採取常規、提級交叉、專項聯動巡察等方式，實現巡察精準發現問題。



前不久，瀏陽市高坪鎮船倉村株樹橋水庫200餘戶移民一起領到了國家生態公益林補貼。今年6月，長沙市委第八巡察組對高坪鎮開展“提級＋交叉”巡察時，多名群眾反映因株樹橋水庫移民多且分散，部分村組之間存在林權糾紛，導致國家生態公益林落戶工作未能全面完成，補貼遲遲難以發放。



巡察組及時將問題反饋給高坪鎮黨委，督促核查處置。該鎮明確專人，進行實地踏勘、召開移民協調會議，對無林權糾紛已簽訂協議的移民先行發放補貼29.7萬餘元，並全面推動做好其他移民落戶及協議簽訂工作，確保將所有涉林補貼發放到位。



為強化村級巡察成果運用實效，該市採取“同步反饋、清單交辦、銷號管理”的方式，要求鄉鎮（街道）建立問題清單、任務清單、責任清單和整改台賬，推動問題整改到位。