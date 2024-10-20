舟山港：全力清障護航，逐夢強港

圖為浙江省海港集團黨委巡察組幹部在“新明州90”輪甲板上向船員瞭解有關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，東海之濱，綿延的海岸線上，以寧波舟山港為主體的港口集群展開懷抱，一艘艘完成裝卸作業的遠洋巨輪起航，一趟趟滿載貨物的海鐵聯運班列駛離港區。10月18日上午，記者跟隨浙江省海港集團黨委第一巡察組幹部一行，來到穿山港區開展跟船巡察工作。



隨著一聲嘹亮的汽笛聲，“新明州90”輪緩緩停靠在了穿山港碼頭。佩戴安全盔、穿反光背心、培訓注意事項、攀爬船舶舷梯、登記上船日志、走進駕駛機艙……巡察組幹部們一人一背包，依次有序登上船舶。



“跟船巡察不僅需要體力、腳力和毅力，還需要腦力、眼力和筆力。”第一巡察組幹部王雪剛表示，巡察組全航次駐船，與船員同吃同住同辦公、面對面交流，節省了來回於集團、場站、船舶之間的時間和精力，提升了巡察工作質效。



浙江省海港集團黨委自2022年啟動新一輪全覆蓋巡察以來，在緊盯下屬二級被巡察黨組織的基礎上，針對船舶資產體量大、監管難等特點，延伸巡察至下屬三四級單位及班組、鐵路場站、班輪等場所，因企制宜探索跟船巡察模式。



“這次巡察的是航運企業，與以往對象不同，船舶是他們的核心資產，同時船舶具有停靠時間短、航行時間長的特點。”王雪剛說，圍繞物資採購、廢舊物資處理、績效考核、安全航行等小微權力環節，將通過船上實地察看、檢查航海日志、物資管理台賬、船員面對面交談等方式開展監督，直觀評估船舶管理體系中存在的風險和漏洞。



“跟船巡察前，巡察組會進行充分研判、制定預案。針對船舶風險的隱蔽性和管理的延時性等特點，精心挑選船舶等相關專業人員組成跟船巡察小組，聚焦船舶物資、修理、安全和船員思想動態等關鍵點，制定監督清單，做到跟船巡察有的放矢。掃除‘邊遠散’流動單元監管盲區。”浙江省海港集團紀委書記黃清波介紹。



打下一根根樁基，架起一座座港口，清廉是其中最重要的一根樁基。除了船舶日常管理廉潔風險防範外，針對工程招投標、工程變更、物資採購、公車管理等關鍵領域，海港集團紀委持續強化監督，向科技信息技術借力，開發了一系列大數據系統，緊盯關鍵人、關鍵事、關鍵環節，實現全流程智控，最大限度地壓縮了自由裁量空間。同時，瞄准權力運行的關鍵點、內部管理的薄弱點、腐敗易發的風險點，開展“廉潔風險大排查、問題漏洞大起底”專項行動，深挖一批隱蔽風險點，堵塞監管漏洞。



“世界一流強港建設”是一項系統工作，從河港到海港、從淺海到深海、從船舶物流到倉儲運輸，海港集團紀委與屬地紀檢監察機關立足自身職能定位，聚焦影響寧波舟山港高質量發展的痛點難點堵點問題，持續強化監督、全力清障護航。

