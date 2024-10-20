洪孟楷陪同劉和然拜廟　談及新北選戰這樣說

中評社台北10月20日電／國民黨“立委”洪孟楷今日也陪同新北市副市長劉和然前往泰山顯應祖師聖誕拜廟，由於2人都被點名是2026潛在人選，加上劉近期公開行程多，蘇又跨區參拜，洪被問及是否感到壓力很大？他回應，今天是泰山的大事，大家能夠共同關心都是好事。



根據《中時新聞網》報導，對於劉、蘇2今天都前往泰山參拜，洪孟楷被問及是否感到競爭激烈、壓力很大時，他先反問：“要競爭什麼？”接著他說，今天是頂泰山巖270周年建巖的好日子，顯應祖師是泰山地方信仰中心，不管是頂泰山巖還是下泰山巖，這是泰山的大事，今天能有劉副市長代表市長前來，並且有蘇巧慧委員過來，大家能共同關心都是好事。



洪孟楷強調，顯應祖師是泰山的地方信仰中心，就是因為有地方信仰中心，所以讓地方居民能夠安居樂業，今天大家可以來感受顯應祖師的魅力跟威力，然後不要說競爭，每天我們都在為新北市民共同打拼，每一天不管是“中央”、地方，能夠心心念念400萬市民是最重要的。



至於綠營泛賴系空降的問題，洪孟楷表示，民進黨的人選他沒有辦法做決定，相信民進黨一定會推出他們的最強棒，但無庸置疑也不用懷的是，國民黨2026也一定會推出最強的人選來延續市長侯友宜的施政。洪強調，過去侯友宜就是五星級的保證，就是國民黨的大母雞，雖然2026還有2年多，真的還有一段時間，但相信到時候國民黨一定會有最強棒出來選舉。