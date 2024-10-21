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北馬其頓首都動物園因禽流感關閉
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2024-10-21 10:03:11
中評社北京10月21日電／據新華社報導，北馬其頓食品與獸醫局19日發布消息說，首都斯科普裡的動物園當天因確認H5N1型高致病性禽流感病例而暫時關閉。
消息說，食品與獸醫局的工作人員確認一只從外面飛入動物園池塘的鵝身上帶有H5N1禽流感病毒，食品與獸醫局隨即於19日關閉了動物園，同時派工作人員入園撲殺了池塘裡的數十只鴨、鵝、雞等禽類。
食品與獸醫局表示，對這些禽類的處理是出於控制疫情的需要，動物園將關閉21天。
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