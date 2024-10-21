多國媒體在實地走訪後盛贊新疆發展成就

中評社北京10月21日電／據新華社報導，“新疆具有不可思議的魅力”“新疆的發展成就遠遠超出想象”“驚喜幾乎時時刻刻發生”“以後一定再來”……第六屆世界媒體峰會期間，多國媒體人士實地走訪中國新疆，親眼見證新疆團結安定、欣欣向榮的發展面貌，紛紛為“大美新疆”點贊。



“我們看到不同民族和文化相互交融、和諧共處”



在新疆，“我親眼所見的是多民族交流交融、和諧共處的社會。”西班牙《拉曼查周刊》社長洛薩琳達·瑪利亞·特赫拉在新疆走訪烏魯木齊、吐魯番等地後對新華社記者說。



特赫拉還發現，新疆同西班牙的卡斯蒂利亞－拉曼查自治區有一些相似之處：兩地光照都很充足，自然條件都適合種葡萄、產葡萄酒，也都是清潔能源產地。



“回到西班牙，我將發表文章講述關於新疆的真相，讓西班牙讀者更好地瞭解新疆。”特赫拉說。



在喀什，多國媒體人士感受到新疆多民族團結奮進、攜手推動當地現代化建設的發展面貌。



《多哥新聞報》總編輯伊索思南·巴薩督說：“漫步於喀什充滿濃鬱民俗風情的街道，我們看到不同民族和文化相互交融、和諧共處。”



“喀什人民全情投入、團結協作，是這座城市發展的不竭動力。”他說。



伊朗《德黑蘭時報》董事長艾哈邁德·馬達希表示，在新疆，不同民族、不同宗教信仰的人們和諧共處，共同享受著安居樂業的美好生活。各民族的交流交融為當地發展提供有力保障，這是一項“了不起的成就”。