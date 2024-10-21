大選成全民豪賭　馬斯克稱賭盤賠率比民調准

中評社北京10月21日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：美國大選變全民豪賭，華爾街和部分學者甚至認為，賭盤賠率比民意調查更能反應選民的態度。然而，各大平台的賭徒們似乎都看好特朗普勝選，而傳統的大選民調結果則顯示，特朗普和哈里斯選情膠著，兩人支持率不分上下，或者哈里斯稍勝。



當地時間18日，網站538最新平均民調結果顯示，哈里斯略占優勢，她的支持率約為48－49%，而特朗普的支持率為46－47%。而特朗普在七大搖擺州中的民調反而占輕微優勢。然而在各大平台的賭盤中，玩家們更看好特朗普。截至10月18日，Kalshi顯示特朗普獲勝率為57%，而哈里斯獲勝率僅為43%。在離岸預測市場Polymarket上，由於近期有神秘用戶押寶特朗普，使其獲勝率一度觸及62%，而哈里斯衹有38%。



538民調網站的統計學家斯爾沃指出，投注市場有時可能會反映用戶的偏好。他認為，Polymarket等平台上傾向於支持特朗普的人，可能會歪曲結果，導致即使民調顯示選戰膠著，但特朗普的賠率仍較高。10月6日，公開支持特朗普的億萬富豪馬斯克在社交平台X上寫道，“在博彩市場上，特朗普現在領先哈里斯3%，這比民調更準確，因為真金白銀就在眼前”。這就進一步推高了特朗普在Polymarket上的獲勝率。