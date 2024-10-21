﻿普京：絕不允許烏克蘭製造核武器

中評社北京10月21日電／據大公報報導，綜合路透社、俄新社報導：俄羅斯總統普京18日表示，北約正借烏克蘭之手與俄羅斯作戰，俄方已經做好準備繼續戰鬥，絕不允許烏克蘭製造核武器。



普京18日在莫斯科會見金磚國家主要媒體負責人。他強調，莫斯科絕不會允許基輔獲得核武器，烏方任何這樣做的企圖都將遭到適當回應。



上世紀90年代，烏克蘭自願交出蘇聯遺留的所有核武器，以換取國家安全保障。烏克蘭總統澤連斯基近日表示，既然已經放棄核武器，那麼烏克蘭必須加入北約。澤連斯基17日稱，他已向美國共和黨總統候選人特朗普提出，烏克蘭要麼擁有核武器自衛，要麼就必須加入北約，而烏方更傾向於選擇後者。



不過，當天晚些時候，在北約總部舉行的一場發布會上，與北約秘書長呂特共同出席的澤連斯基又澄清稱，烏克蘭無意發展核武器。“我們從未說過準備製造核武器。我的意思是，今天除了加入北約之外，我們沒有更強有力的安全保障。我們不會製造核武器。”



普京還表示，俄羅斯有意盡快結束烏克蘭衝突，並已準備好就和平結束衝突開展對話，但烏克蘭為了第三國的利益不惜犧牲自己的士兵。“北約正在借烏克蘭士兵之手與我們作戰，我們已經做好準備，繼續這場戰鬥。”