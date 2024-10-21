﻿內塔尼亞胡住所被無人機襲擊

中評社北京10月21日電／據大公報報導，以色列總理內塔尼亞胡辦公室19日稱，當天早上，一架從黎巴嫩方向發射的無人機襲擊了內塔尼亞胡位於以色列凱撒利亞地區的住所。事發時內塔尼亞胡夫婦不在家中，未造成人員傷亡。內塔尼亞胡隨後表示，沒有什麼能阻止他，以色列“將贏得這場戰爭”。隨著哈馬斯領導人辛瓦爾17日在以軍一次行動中身亡，中東衝突各方矢言繼續戰鬥，該地區局勢恐將持續惡化。



以軍19日發現3架無人機從黎巴嫩越境闖入以色列領空，其中2架被攔截，一架闖入以北部城市凱撒利亞上空，並襲擊內塔尼亞胡的住所，傳出爆炸巨響。



內塔尼亞胡矢言“打到底”



《以色列時報》稱，根據襲擊發生時的警報響應來看，以色列的警報系統出現了數次故障。無人機撞擊建築物之前和撞擊時，凱撒利亞並沒有響起警報，且本地居民沒有收到手機上相關應用發出的警告，因此居民並未撤離。以安全部門認為可能存在非常嚴重的安保漏洞，已經展開調查。



事件發生後，內塔尼亞胡發布視頻回應住所遇襲，形容以色列正處於一場關乎生死存亡的戰爭，“我們將打到底”；又強調以軍在殺死辛瓦爾後，將繼續與“剩餘的伊朗代理人”作戰，並獲得最終勝利。



辛瓦爾死後，以色列和哈馬斯方面均表示不會停戰。伊朗最高領袖哈梅內伊19日就辛瓦爾被殺首次發聲，稱抵抗運動不會隨著辛瓦爾的死而結束，“哈馬斯仍然並將繼續存在”。



哈馬斯媒體辦公室19日凌晨發表聲明稱，以軍18日晚轟炸加沙地帶北部傑巴利耶難民營，造成包括21名婦女在內33人死亡。此外，襲擊還造成近100人受傷。由於空襲發生後，許多難民被壓在廢墟下，死傷人數可能進一步增加。