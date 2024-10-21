游泳世界杯：中國選手改寫兩項短池亞洲紀錄

中評社北京10月21日電／據新華社報導，19日，在2024年世界泳聯游泳世界杯上海站第二日比賽中，由奧運冠軍潘展樂、汪順、張雨霏等人領銜的中國隊獲得2金2銀4銅，唐錢婷和覃海洋刷新兩項短池亞洲紀錄。



在女子100米蛙泳決賽中，來自上海的唐錢婷以1分02秒53打破短池亞洲紀錄並奪得冠軍。“有一點點小小的遺憾，因為距離世界紀錄越來越近了，只差0秒17。我還記得2011年我小時候第一次拿冠軍，從那時起我心裡就埋下一個種子——我要去創造一個屬於自己的世界紀錄。接下來我還是要不忘初心，繼續強化速度。”20歲的唐錢婷在賽後說。



覃海洋在男子50米蛙泳決賽中以打破亞洲紀錄的25秒38奪冠，斬獲個人在本站賽事中的第二枚金牌，孫佳俊獲得銅牌。



張雨霏和餘依婷在女子50米蝶泳決賽中分列第二和第三名。張雨霏說：“我現在慢慢會游短池了，在逐漸適應中。我的目標是明年的世錦賽和全運會。如果我想繼續游下去參加第四屆奧運會，我還需要不斷提高，我不認為自己是一個完美的技術型運動員，我意識到自己有很多缺點，想改，但是總是很難克服。”



巴黎奧運會兩金得主潘展樂在最後時刻被奧運冠軍、意大利選手切孔反超，以0.03秒的微弱差距斬獲男子100米自由泳銀牌。賽後他說：“剛剛恢復訓練兩周時間，所以我這次比賽游出任何成績都是滿意的。我還有許多缺點，需要沉澱，要向所有選手學習。”