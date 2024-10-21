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圖謀襲擊以駐德大使館 一男子在柏林被捕
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2024-10-21 09:51:45
中評社北京10月21日電／據央視新聞報導，總台記者獲悉，當地時間10月19日，一名28歲的利比亞男子在德國首都柏林近郊被捕。他被指是極端組織“伊斯蘭國”的支持者，正圖謀對以色列駐德國大使館發動襲擊。
有報導說，德國警方是自外國情報機構處獲得有關情報的。
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