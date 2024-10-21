不斷壯大世界和平與發展的力量

中評社北京10月21日電／據人民日報報導，金磚合作機制誕生於全球南方國家群體性崛起的時代浪潮之中，金磚合作機制越發展，越能更好團結“全球南方”力量、引領“全球南方”發展、維護“全球南方”利益、發出“全球南方”聲音



應俄羅斯聯邦總統普京邀請，習近平主席將於10月22日至24日赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第十六次會晤。這是金磚歷史性擴員後舉行的首次領導人會晤。中方期待同各方共同推動“大金磚合作”開好局、起好步，譜寫新興市場國家和發展中國家團結合作謀發展的新篇章，為世界注入更多確定性、穩定性、正能量。



成立以來，金磚合作機制始終秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，樹立起南南合作的一面旗幟。當今世界進入新的動蕩變革期，各種安全威脅交織共振，世界經濟復甦面臨挫折，發展中國家面臨的挑戰更為嚴峻。去年，金磚邁出擴員歷史性步伐，進一步增強了在全球的代表性和影響力，進一步壯大了世界和平與發展的力量。舉行金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會，在二十國集團等多邊機制中共同捍衛發展中國家權益……金磚國家在國際事務中積極、穩定、向善的作用更加突出。



金磚合作機制不斷發展壯大，關鍵在於順應歷史大勢，找准合作之道。金磚國家堅持和平發展的大方向，推動以對話解爭端，以協商化分歧，以合作促安全，堅持政治解決熱點問題，符合各國人民對良好安全環境的期盼；金磚國家堅持發展優先，攜手推動發展重回國際議程中心位置，關注發展中國家的現實困難，符合各國人民對美好生活的向往；金磚國家堅持和捍衛真正的多邊主義，維護聯合國在國際體系中的核心作用，維護國際法和國際關係基本準則，鼓勵和支持各國走符合本國國情的發展道路，符合全球南方國家爭取合理髮展空間的訴求。金磚國家有廣泛共識和共同目標，無論國際形勢如何變幻，合作初衷、共同願望不會變。



作為“全球南方”第一方陣，金磚國家始終同全球南方國家同呼吸、共命運。金磚合作機制誕生於全球南方國家群體性崛起的時代浪潮之中，金磚合作機制越發展，越能更好團結“全球南方”力量、引領“全球南方”發展、維護“全球南方”利益、發出“全球南方”聲音。30多個國家申請加入金磚合作機制，充分表明金磚的感召力不斷上升、吸引力持續增強。擴員後的金磚大家庭應充分發揮“大金磚”的戰略意義和政治效果，將金磚打造成基於新興市場國家和發展中國家、面向全球、開放包容的新型多邊合作機制，推動全球治理變革朝著更加公正合理的方向發展。